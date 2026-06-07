演歌歌手の羽山みずき（34）が7日、東京・北千住のシアター1010でデビュー10周年記念ライブ「羽山みずきコンサート〜ONE〜」を行った。東京で初の単独公演。集まった700人を前に、ライブ初披露の「恋はリバーサイド」など21曲を歌った。10周年を機に、長年避けてきたギター演奏にも挑戦。「ティファニーで朝食を」のオードリー・ヘプバーンさんに触発されたという「ムーン・リバー」を弾き語りした。「4月7日から毎日3、4時