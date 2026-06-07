安田記念をシックスペンス（牡５歳、美浦・田中博）で制した武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝が、レース終了後に行われたトークショーに出演した。３階席まで埋まっていた超満員のファンから、ユタカコールで迎えられて登場。５７歳２カ月２４日での勝利となり、横山典弘騎手（５８）＝美浦・フリー＝が持つ５６歳３カ月４日というＪＲＡ・Ｇ１最年長勝利記録を更新したレジェンドは、「おじさん、頑張っています（笑）」と笑