『THE MONSTERS』とKasing Lung氏の10年の軌跡を辿る展覧会「THE MONSTERS 10周年記念展 東京『MONSTERS BY MONSTERS：NOW AND THEN』」が、6月11日（木）から7月5日（日）の期間、東京・虎ノ門にある麻布台ヒルズギャラリーで開催される。【写真】ラブブのぬいぐるみがぎっしり！ 「体験エリア」など展覧会の詳細■上海からスタートし、ついに東京にも上陸今回開催される「THE MONSTERS 10周年記念展 東京『MONSTERS BY MONST