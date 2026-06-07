時代を彩った名車たちが７日、山形県寒河江市に集結しました。会場に響き渡るエンジン音に、訪れた人たちは耳を傾けていました。 【写真を見る】あの映画で活躍したムービーカーも！時代を彩った名車約100台が大集結！ノスタルジックカー・ミーティング2026さがえ（山形・寒河江市） 寒河江市で行われた「ノスタルジックカー・ミーティング」。 会場には１００台を超える名車が並び