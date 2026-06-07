ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ハーフパイプで、 銅メダルを獲得した山田琉聖選手が妙高市スポーツ特別栄誉賞を受賞し表彰式が行われました。 ミラノ・コルティナ五輪で、山田琉聖選手は、独創性を貫いた高さのある技を武器に 銅メダルを獲得しました。 妙高市は、山田選手にスポーツ特別栄誉賞を贈りました。 現在は、妙高市のチームに所属する山田選手、市民ら約８０