◇プロ野球 セ・パ交流戦 ソフトバンク 4-2 DeNA(7日、横浜スタジアム)ソフトバンクは延長12回の戦いを制し、このカード2勝1敗で勝ち越しました。先発・徐若熙投手は3回にDeNAの尾形崇斗投手にこの試合初安打を許すと、四球でピンチを広げてから牧秀悟選手にタイムリー2ベースを浴びて2点先制を許します。打線は尾形投手から序盤3回は1人の走者も出せず。5月にトレード移籍したかつてのチームメートに、5回まで押し出し四球で挙げ