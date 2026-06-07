◇プロ野球 セ・パ交流戦 ソフトバンク 4-2 DeNA(7日、横浜スタジアム)DeNAは延長戦を落とし2連敗。このカード1勝2敗で負け越しました。先発の尾形崇斗投手は移籍後2戦目のマウンドにして古巣ソフトバンクとの対戦。初回先頭の正木智也選手を最速158キロの直球で押し込むなど力を発揮し、序盤3回で5奪三振を奪いパーフェクトに抑えます。さらにバットでも3回裏、この試合両チーム初ヒットとなるプロ初安打を放ちチャンスメーク。そ