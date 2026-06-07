■週間予報7日は、東海と関東甲信で梅雨入りの発表がありました。東海は平年より1日遅く、関東甲信は平年並みの梅雨入りです。梅雨前線は、この先しばらく沖縄・奄美付近から日本の南に停滞する見込みです。沖縄や奄美は、雨の降る日が続くでしょう。8日にかけて、局地的に大雨となるおそれがあり、土砂災害に厳重な警戒が必要です。また、10日から11日も、警報級の大雨となる可能性があります。梅雨末期の大雨の時期に入ってきま