新潟県佐渡市の赤泊港にできた長い列。 お目当ては地元で水揚げされた新鮮なカニです。 7日に開かれた赤泊カニフェスタでは、用意された約5000匹のカニが販売されたほか、無料のカニ汁として振る舞われ、市内外から訪れた人が自慢の海の幸に舌鼓を打っていました。 【訪れた人は】 「足と爪の肉がおいしい」 【訪れた人は】 「すごいうれしい。こんな値段で買えるなんて」 会場では地元の児童によるマーチングバンドも