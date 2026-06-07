越後が生んだ名僧・良寛の教えを広めようと活動する全国良寛会の総会が、6日、新潟県長岡市で開かれました。 総会では各地の活動が報告されたほか、新潟大学の冨澤信明名誉教授が、良寛とその晩年を支えた弟子・貞心尼について講演。 参加した人は良寛の生き方やその教えに思いを馳せていました。