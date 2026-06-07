「プロレス・新日本」（７日、大田区総合体育館）７・７後楽園ホール大会での現役引退を表明しているタイガーマスクが第１試合に登場。中原大誠、安田優虎と組み、松本達哉＆ＹＯＳＨＩ-ＨＡＳＨＩ＆後藤洋央起組と対戦した。ヤングライオン２人を率いて、鋭いハイキックを繰り出すなど持ち味を披露。試合は６分１６秒、中原がＹＯＳＨＩ-ＨＡＳＨＩの逆エビ固めでタップを奪われ敗れたが、試合後はファンの「タイガー」コー