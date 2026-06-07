千葉ロッテマリーンズは9日より、マリーンズストア各店にて中日ドラゴンズとの交流戦コラボグッズを販売することを発表した。【写真】種類豊富！思わず笑ってしまうデザインも…千葉ロッテ、中日と交流戦コラボグッズ9日から11日は「日本生命セ・パ交流戦2026」の中日ドラゴンズ戦（千葉・ZOZOマリンスタジアム）が開催される。展開される商品は、両球団のマスコットキャラクターである「マーくん」と「ドアラ」をあしらったデ