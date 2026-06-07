第76回安田記念をシックスペンスで制し、喜ぶ武豊騎手＝東京競馬場武豊が7日、シックスペンスをG1初制覇に導いた。二の足を使って2番手につけると、昨年12着、約1年3カ月勝利のなかった馬が直線で逃げ馬との差を縮め、ゴール直前できっちり捉えた。騎乗予定だったアドマイヤズームが回避。「日曜は休みだと思っていた」が、急きょ依頼が舞い込んだ。過去に騎乗した騎手に話を聞き、騎手時代から仲のよかった田中調教師と作戦を