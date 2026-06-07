陸上自衛隊で最大規模の実弾射撃訓練「富士総合火力演習」が７日、静岡県の東富士演習場で行われた。隊員約２１００人が参加し、島嶼（とうしょ）部に上陸した敵部隊への対処などを訓練した。演習では、反撃能力の柱として、政府が３月に配備した「スタンド・オフ・ミサイル」の一つが初めて報道陣に公開された。射程は数百キロとされ、迎撃されにくい高高度を超音速で飛ぶのが特徴だ。４月に陸自日出生台（ひじゅうだい）演