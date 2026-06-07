◇第76回安田記念芝1600メートル（2026年6月7日東京競馬場）安田記念は武豊（57）騎乗の8番人気シックスペンスが制した。逃げたワールズエンドをゴール直前で差し切り。2着はワールズエンドとガイアフォースが同着となった。同レースに関する主な記録は以下の通り。☆G1の2着同着2022年エリザベス女王杯のウインマリリンとライラック、2024年ジャパンCのシンエンペラーとドゥレッツァ以来、3例目。☆田中博師JRA・G1は