アメリカとイスラエルがイランへの軍事作戦を開始してから、7日で100日です。戦闘終結に向けた協議は膠着（こうちゃく）したままで、仲介国パキスタンが打開を模索しています。パキスタンメディアによりますと、仲介役を担うパキスタンのナクビ内相が6日、イランの首都テヘランを訪問しました。アラグチ外相らと会談する予定で、パキスタン軍トップのムニール陸軍元帥から、イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師へのメッセージ