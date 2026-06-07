◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―２ロッテ＝延長１２回＝（７日・東京ドーム）巨人が２０１１年７月３０、３１日のヤクルト戦（神宮）以来１５年ぶりの２日連続引き分けに終わった。３カード連続勝ち越しで、この６連戦は４勝２分けだった。２回２死から坂本、中山の連続四球で一、二塁の好機をつくると、吉川の左前適時打で先制。１―１の７回には２死三塁から松本が勝ち越しの左前適時打を放った。先発・西舘は