◇スーパー耐久シリーズ第３戦「富士２４時間レース」（７日、静岡・富士スピードウェイ＝１周４・５６３キロ）青山学院大自動車部の部員たちは国内で唯一の２４時間を走り切って最高の笑顔を見せた。クラス７位で総合１４位も初挑戦で初完走。チームの宮尾佳延監督は「本当に喜ばしい。部員たちは本当に頑張っていました。３戦目で２４時間レースを体験できたことは大きな財産になると思いますよ」と絶賛した。アクシデントが