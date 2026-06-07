◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）春のマイル王決定戦は１７頭立てで争われ、ダミアン・レーン騎手が騎乗した２４年桜花賞馬のステレンボッシュ（牝５歳、美浦・宮田敬介厩舎、父エピファネイア）は１０着。Ｇ１・２勝目を逃した。２歳時の阪神ＪＦで２着。３歳時には桜の女王となった後も、オークスで２着、秋華賞でも３着とクラシック路線で輝いた。その後の香港ヴァーズでも３着と