◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島５―２オリックス（７日・マツダスタジアム）広島が連勝で、交流戦初のカード勝ち越し。借金を１０に減らした。打線は２回に一挙４点を先制。２死満塁から投手・岡本、名原が２者連続押し出し四球を選んだ。なおも満塁から菊池が左翼線へ２点二塁打を放ち、オリックスの先発・宮国を２回途中で降板させた。先発・岡本は自己最長に並ぶ７回を４安打２失点で４勝目を挙げた。３回まで無