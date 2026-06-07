鹿児島ユナイテッドFCは、明治安田J2・J3百年構想リーグ、5位、6位決定戦に臨み、アウェーでJ2ブラウブリッツ秋田と対戦しました。 ユナイテッドは、立ち上がりからボールをキープし、主導権を握ると、前半30分、スローインから、秋田に在籍していた河村が古巣から先制ゴールを奪います。 続く前半42分には…。クリアボールを拾った嵯峨の左足一閃。スーパーゴー