【モデルプレス＝2026/06/07】俳優の佐藤二朗、丸山隆平（SUPER EIGHT）が6月7日、都内で開催された映画『名無し』大ヒット御礼舞台挨拶に出席。丸山がメンバーとのエピソードを明かした。【写真】SUPER EIGHTの奇才・丸山隆平、武道館を掌握◆佐藤二朗＆丸山隆平、映画館で鑑賞連続殺人犯の“名無し”こと山田太郎を演じた佐藤は「昨日私は川崎のTOHOシネマズ川崎に1人でこっそり観に行ったんですね。この映画を」と告白。「実は