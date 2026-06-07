6月4日から10日は「歯と口の健康週間」です。予防や治療を通じて口の中の健康を守ろうというイベントが7日、名古屋で行われました。7日は、愛知県歯科医師会の“8020健口大使”を務める中日ドラゴンズ前監督・立浪和義さんが現役時代の経験などから歯の大切さを語りました。立浪前監督：「スポーツ選手はもちろん、歯っていうのはすごく大事。痛みがあると気になってプレーに集中できない」また、講演では「3か