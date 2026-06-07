秋田朝日放送 風力発電の風車製造で最大手のデンマークの「ベスタス」の 日本での拠点誘致に向けて鈴木秋田県知事や沼谷秋田市長が 来月デンマークを訪問します。 ベスタスは、２０２９年度までに洋上風力用の風車の一部設備の 組み立て工場を日本国内に建設し、 ２０３９年度までにはすべての製造工程を行う工場の建設を計画しています。 そして、秋田市がその候補地の１つにあがっています。