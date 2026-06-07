秋田朝日放送 秋田市の大森山動物園で春の動物ふれあいフェスティバルが開催され 大勢の家族連れでにぎわいました。 春の動物ふれあいフェスティバルは より動物たちを身近に感じてもらおうと毎年行われています。 園内を動物たちが行進するパレードやエサやり体験など 動物の命について楽しく学べる機会とあって 午前中から多くの家族連れで賑わいました。 間近で見る動物に子どもたちは大興奮。 パ