４日、撫遠市にあるクランベリー研究開発センターの種苗育成室で、種苗の生育状況を調べるスタッフ。（撫遠＝新華社記者／那宇奇）【新華社ハルビン6月7日】中国黒竜江省撫遠（ふえん）市でこのほど、宇宙で育種したクランベリーの苗の第1陣と第2陣が大規模露地移植を完了し、中国独自のクランベリー遺伝資源の研究が重要な一歩を踏み出した。移植したのは、有人宇宙船「神舟14号」「同16号」および技術試験衛星「実践19号」に