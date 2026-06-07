人々でにぎわう長沙太平街。（２０２５年１０月２１日撮影、長沙＝新華社記者／張玉潔）【新華社長沙6月7日】中国湖南省長沙市の中南大学湘雅医学院に留学中の中山愛麗さん（19）は、長沙の開放的で包容力のある都市環境に魅了されている外国人の1人だ。来たばかりの頃は不安でいっぱいだったが、今では長沙を「心安らぐふるさと」と呼び、温かい青春の日々を送っている。静岡県出身の中山さんは昨年9月、長沙での留学生活を始