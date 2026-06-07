福島―琉球前半、攻め込む福島・三浦＝とうスタサッカー元日本代表FWで「カズ」の愛称で親しまれるJ3福島の三浦知良が7日、福島市のとうほう・みんなのスタジアムで行われたJ2・J3百年構想リーグのプレーオフラウンド第2戦の琉球戦に先発して前半21分までプレーし、自身が持つJリーグ公式戦の最年長出場記録を59歳3カ月12日に更新した。琉球戦を終え、サポーターと写真に納まる福島・三浦（中央）＝とうスタ