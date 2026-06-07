鳥取県の大山で行われた夏山開きの神事「山頂祭」＝7日午前中国地方最高峰、鳥取県の大山（1729メートル）で7日、夏山開きの神事「山頂祭」が行われた。冷たい霧雨の中、主峰の一つ弥山頂上（1709メートル）には神職や登山者ら約100人が集まり、安全を祈願した。神事は今年で80回目。登山者らは滑りやすい道を「無理せず、ゆっくり頑張りましょう」と声をかけ合いながら登っていった。島根県雲南市の30代の会社員伊藤恭将さん