これから野菜が美味しい季節になっていきますが、地球にやさしい“あることをしない畑”を取材してきました。神奈川・茅ケ崎市にある「はちいち農園」は、“あることをしない畑”なんです。実は、土を耕さない「不耕起栽培」という方法で野菜を作っているんです。茨城大学農学部小松崎将一 教授「不耕起栽培は畑に戻されたわらなどの作物体が土壌中の炭素となって蓄積され、二酸化炭素の吸収源となる」耕さないことで、植物