「あっという間に終わった感じだった」というカタールW杯を経て、日本代表FW前田大然(セルティック)が北米の地で2度目のW杯に挑む。6日の練習後、報道陣の取材に応じた前田は「今回こそしっかり準備してきたので、すごくやりがいがあると感じる。そういう時こそしっかり準備していきたい」と意気込みを語った。前回大会の前田はグループリーグのドイツ戦とスペイン戦、ラウンド16のクロアチア戦に先発出場。激しいプレッシング