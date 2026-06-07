MAZZELが、新曲「So Strawberry」を6月22日にデジタルシングルとしてリリースする。 （関連：【画像あり】MAZZEL、グループ初の全国アリーナツアー『Shall we hit the Banquet?』の模様） 本楽曲は、本日6月7日に国立代々木競技場 第一体育館で行われたグループ初の全国アリーナツアー『MAZZEL 1st Arena Tour 2026 “Shall we hit the Banquet?”』の追加公演で初披露されたもの