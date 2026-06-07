【J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(27-28位決定戦)第2戦】(クラド)大分 1-0(前半0-0)山形<得点者>[大]キム・ヒョンウ(54分)<退場>[山]坂本稀吏也(85分)<警告>[山]高橋潤哉(25分)主審:菊池俊吾