サンフレッチェ広島が2026-27シーズンに着用する2ndユニフォームのコンセプトが話題となっている。広島は7日に来季の新ユニフォームを発表。1stユニフォームはクラブカラーの紫をベースに、V字のグラフィックが施されたデザインとなっている。一方、2ndユニフォームにはクラブ史上初となるオールシルバーのカラーを採用。クラブ公式サイトによると、広島のソウルフード「お好み焼き」に欠かせない鉄板、そして食べる際に使う