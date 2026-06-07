サンフレッチェ広島は7日、2026-27シーズンのJ1リーグで使用するユニフォームのデザインが決定したと発表した。クラブ公式サイトによると、コンセプトは「“クラブの伝統”と“広島の文化”に“革新”を融合させ、更に進化させる!」。1stユニフォームについて「クラブの伝統と誇りを礎とし、広島県指定伝統的工芸品である備後絣の風合いを融合したグローバルクリエイティブデザインを採用」と紹介し、次のように伝えている。「
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