サンフレッチェ広島は7日、2026-27シーズンのJ1リーグで使用するユニフォームのデザインが決定したと発表した。クラブ公式サイトによると、コンセプトは「“クラブの伝統”と“広島の文化”に“革新”を融合させ、更に進化させる!」。1stユニフォームについて「クラブの伝統と誇りを礎とし、広島県指定伝統的工芸品である備後絣の風合いを融合したグローバルクリエイティブデザインを採用」と紹介し、次のように伝えている。「