【J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(33-34位決定戦)第2戦】(とうスタ)福島 1-1(PK5-4)琉球<得点者>[福]樋口寛規(90分)[琉]浅川隼人(36分)<警告>[福]清水一雅(93分)[琉]菊地脩太(38分)、鈴木順也(59分)主審:大穂祐太