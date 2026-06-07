【J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(39-40位決定戦)第2戦】(カンセキ)栃木SC 2-1(延長)北九州<得点者>[栃]近藤慶一(60分)、永井大士(97分)[北]渡邉颯太(39分)<警告>[栃]柳育崇(27分)[北]岡野凜平(16分)、渡邉颯太(36分)、福森健太(77分)主審:石丸秀平