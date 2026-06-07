発展途上国の学校に栄養ある給食を届けようと、世界の飢餓問題に取り組む国連WFPが主催するチャリティーイベントが7日、名古屋で開かれました。岩瀬仁紀さん：「歩くことで子供たちのために栄養と希望を届けていきましょう」7日はドラゴンズのレジェンド・岩瀬仁紀さんや、ファミリーマートの社員などおよそ1200人が鶴舞公園をスタートし、およそ7kmのコースを歩きました。参加費の一部はアフ