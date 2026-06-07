北陸道、三条燕インターチェンジ付近で路面を支えるコンクリート製の 床版を取り換える工事が進められています。 現場は、全長約２０９メートルの中之口川橋です。 １９７８年の開通から約４８年が経過し床版と呼ばれる部材の 老朽化が進んでいることなどから４年前から取り換え工事が進められています。 NEXCO東日本によるとこの区間は、１日の交通量が約４万台に及ぶことから 渋滞の発生を