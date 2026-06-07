新潟市の万代島エリアで恒例のイルミネーションが始まっています。 ■梶葉康介記者 「朱鷺メッセ信濃川沿いでは、一足早くイルミネーションが始まっています。 光のトンネルや色とりどりのライトアップを楽しむことができます。」 今年で６年目を迎えた万代島のイルミネーション。 約７万球のＬＥＤライトが朱鷺メッセ周辺の信濃川沿いを彩ります。 今年のテーマは「光の架け橋によ