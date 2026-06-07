立憲民主党熊本県連は７日定期大会を開き、新しい代表に県議会議員の西聖一（にし・しょういち）氏を選出しました。 立憲民主党県連の新代表に選出されたのは県議会議員の西聖一（にし・しょういち）氏（66）です。立憲民主党県連は、前任の鎌田聡（かまた・さとる）氏が、去年の参院選で落選し 代表職を辞任。代表が不在の間、3人の代表代行が県連の運営を担っていました。西新代表は去年と今年の国政選挙での結果を踏まえ、来年