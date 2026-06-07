タレントの三田寛子（60）が7日放送のBS-TBS「関口宏の三人寄れば」（日曜正午）に出演し、歌舞伎の襲名について語った。夫は歌舞伎俳優の中村芝翫で1991年に結婚。2016年には橋之助だった夫が八代目中村芝翫を襲名し、長男・国生は四代目橋之助を、次男宗生は三代目福之助を、三男の宜生は四代目歌之助をそれぞれ襲名する、父子4人の同時襲名が実現した。「歌舞伎の家では襲名はとっても大切なこと」とし、当時は大きなプレ