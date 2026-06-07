元タレント・田代まさしさん（69）が7日までに更新されたYouTube「井口・谷本・島やんのながら見チャンネル」にゲスト出演し、全盛期の最高月収を明かす場面があった。田代さんの人生を振り返る企画で「一番ギャラが高かった時期、月にどれぐらい稼いでいましたか?」という話題となった。共演者が「500万」「1000万円」などと予想するなか、田代さんは「俺は志村さんみたいに自分で番組をプロデュースしてなくて、出演者だか