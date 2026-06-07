ピン芸人のみなみかわ（43）が4日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）にゲスト出演。好きな女性タレントを明かした。みなみかわは相席スタートの山添寛とゲスト出演。。「嫌い」と発言したタレントが炎上に巻き込まれる昨今、逆に「好き」を言っていこうという企画で、おぎやはぎ小木博明、矢作兼とトークで盛り上がった。みなみかわは「僕は、これを言うと冗談に思われるかもしれないんで