演歌歌手羽山みずき（34）が7日、東京・足立区のシアター1010で、10周年記念コンサート「ONE」を開催した。東京で初のワンマンライブで、デビューから10年を迎えて“次の羽山みずき”へ進化するための、新しい1年目という心構えで臨んだ。新曲「お湯割りで」の歌唱やギターの弾き語りで「ムーン・リバー」を初披露するなど盛りだくさんの内容でファン約700人を魅了した。開演前に取材に応じた。−今の気持ちは？羽山ドキドキで