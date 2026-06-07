デビュー１０周年を迎えた演歌歌手・羽山みずきが７日、都内で「羽山みずきコンサート〜ＯＮＥ〜」を行った。２０１６年４月にシングル「紅花慕情」でデビューした羽山。元巫女で「芸能界に馴染むのがすごく大変で、１０年前のいまごろは山形に帰りたいと、毎日実家のカギを持ち歩いて過ごしていた」という。それでも「Ｘとかブログを開いたときに、みずきちゃんの歌声を聞いて１日乗り越えることができたっていうファンの一声