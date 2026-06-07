「ゆうばり国際ファンタスティック映画祭２０２６」が７日、閉幕。最終日のクロージング特別上映作品として、武田梨奈主演映画「ピリオド」が日本初上映され、上映後の舞台あいさつには共演のＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳの瀬口黎弥、有森也実、宮野ケイジ監督が登壇した。本作は、殺し屋（アサシン）の宿命を背負って生きる女性・レイ（武田）の姿を描いたハードボイルド・オペラ。武田がＣＧやワイヤに頼らない本格的なバトル＆ガンア