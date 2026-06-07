千葉・市川市動植物園は７日、前日に起きたサル山での出来事について報告した。この日朝、動植物園の公式Ｘは「昨日はサル山で様々な動きがありました。更新が止まりご心配をおかけしていますが、現在までの情報を整理して、改めてお伝えします」と投稿。同園は子ザルのパンチ君の動向が世界的な関心事になっており、何が起きたのかと心配する声が相次いでいた。夕方に情報が更新され、「サル山では今年、公式Ｘにて９頭の出