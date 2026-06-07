女優でタレントの矢沢心が6日までにInstagramを更新。トレーニングウェア姿で美ボディを披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】矢沢心、バックショットも美しすぎる矢沢が「筋トレ怠らず頑張っています」と投稿したのは、トレーニングウェア姿のソロショット。写真には現在「身長161センチ体重46.5キロ」という彼女の引き締まった身体が収められている。投稿の中で矢沢は「最近は栄養素について興味があるので年