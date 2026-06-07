AKB48元メンバーでタレントの小嶋陽菜が6日にInstagramを更新。ドレス姿の近影を披露すると、ファンから反響が寄せられた。【別カット】小嶋陽菜、ドレス姿の全身ショット（ほか9枚）小嶋が「Hello from Sicily」と投稿したのはイタリアのシチリア島で撮影されたオフショット。写真には、ノースリーブのワンピースドレスを着て街角で佇む姿やカフェでリラックスする様子が収められている。彼女のオフショットに、ファンから